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03:48, 23 мая 2023Моя страна

Акция «Поющая площадь» пройдет в Хабаровске

В Хабаровске пройдет всероссийская хоровая акция «Поющая площадь»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Хабаровске состоится всероссийская хоровая акция «Поющая площадь». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на Минкультуры Хабаровского края.

Акция пройдет вечером 23 мая и будет приурочена к празднованию Дня славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Мероприятие состоится с 18:30 до 20:00 на площади перед колесом обозрения на стадионе имени Ленина центральной набережной.

«Жители и гости Хабаровска смогут принять участие в многотысячном хоре России. Акция проходит для популяризации хорового пения, развитие хоровой культуры и русской музыки в целом», — рассказал министр культуры региона Юрий Ермошкин.

Так, зрители смогут увидеть выступления лучших профессиональных и любительских народных и академических хоров из Хабаровска и других районов края. Кроме того, перед жителями города выступит оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

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Варвара Кошечкина
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