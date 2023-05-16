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10:43, 16 мая 2023Силовые структуры

Пять российских пограничников получили ранения при атаке украинского БПЛА

Под Курском из-за атаки БПЛА ВСУ на здание погрануправления ФСБ ранены пять пограничников

Фото: Leah Millis / Reuters

В Курской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание пограничного управления ФСБ по региону ранены пять пограничников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, атака произошла вечером 15 мая в поселке Глушково. Пограничников доставили в больницу с ранениями лица, шеи, щек, живота и бедер. Отмечается, что в настоящий момент их состояние стабильное.

Ранее стало известно, что в Смоленской области на территории санатория МВД рухнул БПЛА. Правоохранители осмотрели дрон и поняли, что взрывных устройств в нем нет. Однако внутри находились две камеры, аккумуляторная батарея и антенна.

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Екатерина Власова
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