Пять российских пограничников получили ранения при атаке украинского БПЛА

Под Курском из-за атаки БПЛА ВСУ на здание погрануправления ФСБ ранены пять пограничников

В Курской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание пограничного управления ФСБ по региону ранены пять пограничников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, атака произошла вечером 15 мая в поселке Глушково. Пограничников доставили в больницу с ранениями лица, шеи, щек, живота и бедер. Отмечается, что в настоящий момент их состояние стабильное.

Ранее стало известно, что в Смоленской области на территории санатория МВД рухнул БПЛА. Правоохранители осмотрели дрон и поняли, что взрывных устройств в нем нет. Однако внутри находились две камеры, аккумуляторная батарея и антенна.