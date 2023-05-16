Путин назначил нового посла России в Ватикане

Путин освободил от должности посла России в Ватикане Авдеева и назначил Солтановского

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Ватикане Александра Авдеева, назначив на этот пост экс-постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ватикане», — говорится в президентском указе.

В апреле Путин сменил посла России в Италии, назначив на эту должность Алексея Парамонова. Отдельным указом Путин освободил с этого поста Сергея Разова, который по совместительству занимал должность посла в Республике Сан-Марино. Его пост в Сан-Марино также занял Парамонов.

Ивану Солтановскому после выпуска из МГИМО в 1977 году работал в департаменте Южной Азии МИД СССР, генеральных консульствах и посольствах СССР и России в Пакистане и Индии, а позже и в аппарате МИД РФ. С 2003 по 2009 год занимал должность заместителя постоянного представителя России при НАТО, затем работал в департаменте общеевропейского сотрудничества МИД России. В 2015 году стал постоянным представителем РФ при Совете Европы в Страсбурге, сменив на этом посту Александра Алексеева.

