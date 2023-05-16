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20:12, 16 мая 2023Культура

У Мартина Скорсезе захотели отсудить полмиллиона долларов за невыпущенный фильм

У режиссера Мартина Скорсезе захотели отсудить полмиллиона долларов за невыпущенный фильм

Фото: Panoramic / ZUMA Press / Globallookpress.com

У американского режиссера и продюсера Мартина Скорсезе захотели отсудить полмиллиона долларов за невыпущенный фильм о Второй мировой войне. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о денежных средствах, полученных кинематографистом на продюсирование картины «Операция Fortitude» (операцию с таким кодовым названием проводили союзники перед высадкой во Франции в 1944 году). Представители специально учрежденной для съемок киноленты британской компании Op-Fortitude заявили, что Скорсезе и его продюсерское предприятие Sikelia Productions в январе 2022 года согласились начать работу с потенциальной командой проекта. На тот момент Скорсезе якобы получил 500 тысяч долларов аванса.

Однако за 15 месяцев Скорсезе никак не способствовал созданию фильма. На попытки связаться с ним он также, как утверждают в Op-Fortitude, не реагировал. Сейчас у 80-летнего постановщика требуют возместить аванс, выплатить штраф, а также покрыть судебные издержки.

Известно, что представители Скорсезе неоднократно сообщали о его намерениях работать над проектом. Кинематографист, по их словам, отказывается расторгать контракт и возвращать аванс.

Ранее французская актриса Ева Грин одержала победу в суде против киностудии White Lantern, занимавшейся производством неснятого фильма «Патриот» с ее участием. Суд обязал компанию выплатить артистке один миллион долларов.

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Сергей Равин
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