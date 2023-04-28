Ева Грин выиграла миллион долларов в суде о неснятом фильме

Ева Грин одержала победу в суде против продюсеров неснятого фильма «Патриот»

Французская актриса Ева Грин одержала победу в суде против киностудии White Lantern, занимавшейся производством неснятого фильма «Патриот» с ее участием. Об этом сообщает Variety.

Суд обязал компанию выплатить артистке один миллион долларов. Голливудская актриса подала иск против киностудии в августе 2020 года. Она отмечала, что по контракту компания должна выплатить ей гонорар, который превышал один миллион долларов. Грин напомнила, что, согласно документу, деньги должны были быть выплачены вне зависимости от того, выйдет ли картина на экраны.

В свою очередь, представители White Lantern заявили, что работа над научно-фантастическим триллером «Патриот» так и не была завершена по вине артистки, которая якобы потребовала нанять дополнительный персонал за большие деньги. Например, она хотела привлечь к проекту продюсера Пола Сарони, супервайзера визуальных эффектов Джорджа Звира и сценаристку Жанетт МакГрат. Кроме того, Грин, которая в итоге отказалась от работы над «Патриотом», просила, чтобы компания выплачивала деньги ее личным помощникам.

В мае прошлого года Ева Грин поддержала Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд.

Ранее компания Walt Disney подала иск в суд к губернатору Флориды Рону Десантису.