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20:33, 16 мая 2023Россия

Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки в соцсетях

Омбудсмен Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки в соцсетях

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу фракции «Новые люди», направленную на ограничение наказания за лайки в социальных сетях. Об этом в во вторник, 16 мая, со ссылкой на пресс-службу партии сообщает РИА Новости.

В Госдуме фракция «Новые люди» заслушала доклад о деятельности Москальковой за 2022 год. Во время встречи первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачев заявил, что фракция предлагает ввести запрет на составление административных протоколов на граждан за лайки.

По их информации, омбудсмен назвала вопрос правильным, а также призвала подойти к нему очень дифференцированно. Она пояснила, что умысел опубликованного поста и умысел реакции на него могут быть совершенно разными.

«Нельзя одинаково оценивать само действие по формулированию позиции и эмоцию, реакцию на этот пост. Нужно поработать с категориальным аппаратом — давайте заменим. Очень тяжело. Например, ...поработать с определениями понятий, (...) подойти дифференцированно», — сказала Москалькова.

Предложение депутатов от фракции «Новые люди» о запрете наказания за лайки в соцсетях поступило еще 15 марта. Уточняется, что речь идет о реакциях под постами, дискредитирующими армию или разжигающими вражду. Соответствующий законопроект был направлен на заключение в правительство России.

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Никита Абрамов
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