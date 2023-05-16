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04:02, 16 мая 2023Экономика

Импорт смартфонов в Россию сократился

GS Group: импорт смартфонов в РФ сократился на 5,2% с начала 2023 года

Фото: Unsplash.com

Импорт смартфонов в Россию сокраитлся на 5,2 процента с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с началом 2021 года — на 18,6 процента. Об этом сообщается в отчете аналитического центра компании GS Group, передает «Газета.Ru».

Всего в первом квартале 2023 года в страну было ввезено 6,4 миллиона смартфонов. Главным поставщиком оказалась китайская компания Xiaomi (1,3 миллиона устройств или 21 процент рынка).

В первую пятерку импортеров также вошли Samsung, Honor, Realme и Apple. Россия занимает 2,4 процента от мирового рынка смартфонов, что на 0,1 процента больше, чем в прошлом году.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что для обхода ограничений производители поставляемых в Россию смартфонов все чаще используют проект MicroG, позволяющий обойти ограничения, связанные с отказом компании Google предоставить лицензию Google Mobile Services (GMS).

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Марина Совина
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