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09:44, 11 мая 2023Наука и техника

Назван способ обхода ограничений Google в смартфонах для России

«Ъ»: производители для обхода ограничений Google в России применяют проект MicroG

Фото: Unsplash

Для обхода ограничений производители поставляемых в Россию смартфонов все чаще используют проект MicroG, позволяющий обойти ограничения, связанные с отказом компании Google предоставить лицензию Google Mobile Services (GMS). Способ обхода ограничений со ссылкой на источники назвал «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что в лицензию GMS входят, в частности, YouTube, Google Play, почта, браузер и карты. Дополнение MicroG, предполагающее использование сервисов без их официальной установки, позволяет российским производителям смартфонов позиционировать свои устройства как международные. По этой причине у них нет, как сказал один из собеседников, предустановленного магазина RuStore.

Другой источник издания сообщил, что российские производители смартфонов «работают над выполнением требований по предустановке приложений», но это «требует автоматизации и идет медленнее, чем у крупных вендоров».

Третий собеседник подтвердил информацию, согласно которой Google может отказывать российским производителям в сертификации. «Такие опасения в том числе высказывали некоторые китайские фабрики», — сказал источник.

В марте китайская компания Huawei заявила, что будет и дальше продавать смартфоны во всем мире, несмотря на санкции США, наложенные на нее в 2019 году.

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Иван Потапов
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