Премьер Британии Риши Сунак решил реформировать ЕСПЧ

Премьер-министр Британии Риши Сунак решил реформировать Европейский суд по правам человека и потребовал изменения его полномочий. Об этом сообщает Politico.

Британский премьер считает, что ЕСПЧ должен прекратить блокировать депортационные рейсы с нелегальными мигрантами из Британии в Руанду. «Нам нужно больше работать над трансграничным и юрисдикционным сотрудничеством, чтобы положить конец нелегальной миграции», — заявил Сунак.

Политик намерен призвать к общеевропейской реформе ЕСПЧ.

В 2022 году после срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства Европейского суда по правам человека в Соединенном Королевстве задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ. В пользу данного решения уже высказались некоторые из британских консерваторов.