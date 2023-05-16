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15:12, 16 мая 2023Мир

Сунак решил реформировать ЕСПЧ

Премьер Британии Риши Сунак решил реформировать ЕСПЧ

Фото: Carl Court / Reuters

Премьер-министр Британии Риши Сунак решил реформировать Европейский суд по правам человека и потребовал изменения его полномочий. Об этом сообщает Politico.

Британский премьер считает, что ЕСПЧ должен прекратить блокировать депортационные рейсы с нелегальными мигрантами из Британии в Руанду. «Нам нужно больше работать над трансграничным и юрисдикционным сотрудничеством, чтобы положить конец нелегальной миграции», — заявил Сунак.

Политик намерен призвать к общеевропейской реформе ЕСПЧ.

В 2022 году после срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства Европейского суда по правам человека в Соединенном Королевстве задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ. В пользу данного решения уже высказались некоторые из британских консерваторов.

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Виктория Кондратьева
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