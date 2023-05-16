Сунак решил реформировать ЕСПЧ
Премьер-министр Британии Риши Сунак решил реформировать Европейский суд по правам человека и потребовал изменения его полномочий. Об этом сообщает Politico.
Британский премьер считает, что ЕСПЧ должен прекратить блокировать депортационные рейсы с нелегальными мигрантами из Британии в Руанду. «Нам нужно больше работать над трансграничным и юрисдикционным сотрудничеством, чтобы положить конец нелегальной миграции», — заявил Сунак.
Политик намерен призвать к общеевропейской реформе ЕСПЧ.
В 2022 году после срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства Европейского суда по правам человека в Соединенном Королевстве задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ. В пользу данного решения уже высказались некоторые из британских консерваторов.