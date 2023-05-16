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16:00, 16 мая 2023Мир

Польша проверит версию о ядерном заряде на найденной «российской ракете»

Контрольная палата Польши расследует инцидент с найденной «российской ракетой»
СюжетМинобороны:

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Верховная контрольная палата Польши проводит проверку действий госведомств в связи с обнаружением обломков ракеты под городом Быдгощ, предположительно, упавшей в середине декабря, но обнаруженной только в конце апреля. Об этом рассказал председатель палаты Мариан Банась, цитату приводит ТАСС.

По его словам, проверку проведут в Минобороны и «некоторых других» госучреждениях. «Ситуация очень деликатная и опасная. На нашу территорию попала российская ракета, которая может переносить ядерное оружие», — заявил Банась.

27 апреля Минобороны Польши заявило об обнаружении обломков неопознанного военного объекта недалеко от города Замосць, примерно в 15 километрах от Быдгоща. Радиостанция RMF FM затем сообщила, что объект является ракетой класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке. Тем не менее польский генерал Роман Полько усомнился в российском происхождении обломков.

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Виктория Кондратьева
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