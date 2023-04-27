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10:18, 27 апреля 2023Мир

В Польше нашли обломки неопознанного военного объекта

Минобороны Польши: на северо-западе страны нашли обломки неопознанного военного объекта

Фото: DWOT / Reuters

Обломки неопознанного военного объекта обнаружили на северо-западе Польши — недалеко от города Замосць примерно в 15 километрах от Быдгоща. Место осматривают сотрудники полиции, военной полиции и саперы, пишет Минобороны страны в Twitter.

Ситуация не угрожает безопасности местных жителей, подчеркнули в ведомстве.

Как утверждает радио RMF, найденные обломки — это ракета класса «воздух-поверхность», у которой почему-то нет боеголовки.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на министра юстиции и генерального прокурора Польши Збигнева Зебро, речь идет о воздушном объекте. Находку помимо прокуроров исследуют военные эксперты, полиция, жандармерия и представители Службы военной контрразведки.

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Виктория Кондратьева
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