Упавший в Польше объект сочли фрагментом военной техники польской армии

RFM: обнаруженный в Польше неопознанный объект — обломки военной техники польской армии

Начало событий в новости В Польше нашли обломки неопознанного военного объекта

Обломки неопознанного объекта, обнаруженного на северо-западе Польши, считают фрагментами военной техники, принадлежащей армии республики. Об этом пишет радио RFM.

«Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он был потерян», — пишет радио. Место еще осматривают сотрудники полиции, военной полиции и саперы.

Ранее издание утверждало, что находка — это ракета класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке. Тогда утверждали, будто у него нет боеголовки. Считается, что боеголовка могла отделиться от ракеты.

Объект обнаружили в четверг, 27 апреля недалеко от города Замосць примерно в 15 километрах от Быдгоща.