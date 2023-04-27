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11:32, 27 апреля 2023Мир

Упавший в Польше объект сочли фрагментом военной техники польской армии

RFM: обнаруженный в Польше неопознанный объект — обломки военной техники польской армии
Начало событий в новости В Польше нашли обломки неопознанного военного объекта
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Обломки неопознанного объекта, обнаруженного на северо-западе Польши, считают фрагментами военной техники, принадлежащей армии республики. Об этом пишет радио RFM.

«Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он был потерян», — пишет радио. Место еще осматривают сотрудники полиции, военной полиции и саперы.

Ранее издание утверждало, что находка — это ракета класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке. Тогда утверждали, будто у него нет боеголовки. Считается, что боеголовка могла отделиться от ракеты.

Объект обнаружили в четверг, 27 апреля недалеко от города Замосць примерно в 15 километрах от Быдгоща.

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Виктория Кондратьева
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