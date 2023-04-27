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10:23, 27 апреля 2023Мир

Упавший в Польше объект сочли ракетой «земля-воздух» с русскими надписями

RMF: на упавшей в Польше ракете класса «земля-воздух» нашли надписи на русском языке

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

Неопознанный военный объект, обнаруженный на северо-западе Польши — это ракета класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает радиостанция RMF FM.

Неизвестно, взорвался ли упавший объект, однако утверждают, будто у него нет боеголовки. Считается, что боеголовка могла отделиться от ракеты.

О том, что обломки неопознанного военного объекта обнаружили на северо-западе Польши, — недалеко от города Замосць примерно в 15 километрах от Быдгоща — сообщило Минобороны республики ранее в четверг. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей, подчеркнули в ведомстве.

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Виктория Кондратьева
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