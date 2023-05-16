Женщина опробовала популярный в TikTok метод похудения и удивилась результату

Журналистка Уилкинс проверила метод похудения «3-2-8» и поделилась результатом

Журналистка Women's Health Бриди Уилкинс опробовала популярный в TikTok метод тренировок и поделилась результатами с читателями. Материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о системе «3-2-8», которая предполагает три силовых тренировки, а также два занятия пилатесом или барре в неделю и ежедневную ходьбу на 8000 шагов. Отмечается, что хэштег с названием подхода набрал в соцсети 292 миллиона просмотров. Блогеры отмечают, что такой метод помог им привести тело в форму, похудеть и улучшить общее самочувствие.

Автор текста, которая следовала плану на протяжении месяца, не сумела сбросить лишние килограммы, однако у нее значительно улучшилась осанка. «После проверки системы я избавилась от округлости плеч, хоть и раньше около двух лет занималась пилатесом. Это меня удивило. К тому же я стала намного сильнее, а мои мышцы окрепли», — рассказала женщина и добавила, что у нее появилось больше энергии.

При этом Уилкинс подчеркнула, что людям, которые работают на полную ставку, будет тяжело успевать заниматься в зале пять раз в неделю. «Плюсом является то, что все занятия можно выполнять в домашних условиях и без какого-либо дополнительного инвентаря. Попробуйте, возможно, после эксперимента вы найдете свой идеальный план тренировок!» — заключила она.

В марте врач-диетолог Наталья Денисова раскрыла россиянам главные минусы кетодиеты, в которой преобладает пища с высоким содержанием жиров и достаточным количеством белков. Специалист заявила, что такая диета является опасной для людей, которые страдают сахарным диабетом, имеют заболевания желудочно-кишечного тракта и желчекаменную болезнь.