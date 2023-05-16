Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:33, 16 мая 2023Ценности

Женщина опробовала популярный в TikTok метод похудения и удивилась результату

Журналистка Уилкинс проверила метод похудения «3-2-8» и поделилась результатом

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom

Журналистка Women's Health Бриди Уилкинс опробовала популярный в TikTok метод тренировок и поделилась результатами с читателями. Материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о системе «3-2-8», которая предполагает три силовых тренировки, а также два занятия пилатесом или барре в неделю и ежедневную ходьбу на 8000 шагов. Отмечается, что хэштег с названием подхода набрал в соцсети 292 миллиона просмотров. Блогеры отмечают, что такой метод помог им привести тело в форму, похудеть и улучшить общее самочувствие.

Автор текста, которая следовала плану на протяжении месяца, не сумела сбросить лишние килограммы, однако у нее значительно улучшилась осанка. «После проверки системы я избавилась от округлости плеч, хоть и раньше около двух лет занималась пилатесом. Это меня удивило. К тому же я стала намного сильнее, а мои мышцы окрепли», — рассказала женщина и добавила, что у нее появилось больше энергии.

Материалы по теме:
Бой за килограммы Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
Бой за килограммыInstagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
27 января 2017
Милые кости В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Милые костиВ попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
16 ноября 2017

При этом Уилкинс подчеркнула, что людям, которые работают на полную ставку, будет тяжело успевать заниматься в зале пять раз в неделю. «Плюсом является то, что все занятия можно выполнять в домашних условиях и без какого-либо дополнительного инвентаря. Попробуйте, возможно, после эксперимента вы найдете свой идеальный план тренировок!» — заключила она.

В марте врач-диетолог Наталья Денисова раскрыла россиянам главные минусы кетодиеты, в которой преобладает пища с высоким содержанием жиров и достаточным количеством белков. Специалист заявила, что такая диета является опасной для людей, которые страдают сахарным диабетом, имеют заболевания желудочно-кишечного тракта и желчекаменную болезнь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
Раскрыт секрет покупки идеального автомобиля в России
Жена Зеленского попросила у Южной Кореи средства ПВО
Германия купила у оператора «Северного потока-2» неиспользованные трубы
Психолог разъяснила разницу между сезонной хандрой и депрессией
Женщина опробовала популярный в TikTok метод похудения и удивилась результату
ФСИН проверит блогершу Блиновскую на предмет нарушения условий домашнего ареста
YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда»
Семьям участников СВО пообещали сохранить служебное жилье
Бойцы ЧВК «Вагнер» приехали в запретивший петь гимн России караоке-клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.