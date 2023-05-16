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16:42, 16 мая 2023Экономика

В Госдуме призвали «затягивать» деньги из США и Европы обходными путями

Депутат Аксаков: необходимо «затягивать» деньги из Европы и США обходными путями

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Из-за сокращения доходов государства в России следует развивать возможности частных инвесторов, чтобы те привлекали в страну деньги. Об этом на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его цитирует РИА Новости.

По словам Аксакова, дефицит бюджета растет, как следствие, власти будут сокращать инвестиционные расходы. Поэтому необходимо создать условия для того, чтобы инвесторы привлекли внутренние ресурсы для реализации проектов и частные компании, которые работают на финансовом рынке, «затягивали деньги» из Азии, а также Европы и Америки обходными путями, сказал депутат.

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В создании благоприятных условий для частных инвесторов большую роль сыграют цифровые права и цифровые финансовые активы, предположил Аксаков. Он также напомнил о законопроекте о цифровом рубле, который должны принять уже в июне. Ранее в Центробанке заявили, что подобные активы позволят рассчитываться по сделкам без задержек, оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства, а также использовать в трансграничных расчетах.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет в национальную экономику необходимо привлечь не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций. Такие значительные средства требуются для производства приоритетных продуктов. Чтобы найти два триллиона уже в 2023 году, кабмин запустил механизм кластерной инвестиционной платформы, который позволит предоставлять долгосрочные кредиты по льготной ставке, добавил Мишустин.

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Вячеслав Агапов
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