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16:31, 4 мая 2023Экономика

В России захотели найти 10 триллионов рублей частных инвестиций

Мишустин заявил о необходимости привлечь в экономику 10 трлн рублей частных инвестиций

Фото: Олег Елков / ТАСС

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о работе над привлечением в национальную экономику не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций в ближайшие восемь лет. Выступая на стратегической сессии по развитию промышленности, он подчеркнул, что такие значительные средства требуются для производства приоритетных продуктов, передает ТАСС.

По его словам, уже в 2023 году необходимо найти 2 триллиона рублей. Для этого кабмин запустил механизм кластерной инвестиционной платформы, который позволит предоставлять долгосрочные кредиты по льготной ставке.

Также с апреля расширена программа промышленной ипотеки, которая предусмотрена для строительства, модернизации и реконструкции заводских помещений. На днях была на треть расширена программа госгарантий на поддержку промышленности. Предполагается, что она повысит привлекательность капиталовложений для неотложных задач.

Отдельно он рассказал, что правительство выделило 4 миллиарда рублей более чем на сто проектов по обратному инжинирингу, то есть на копирование иностранного изделия по готовому образцу.

До этого правительство одобрило законопроект о долгосрочных сбережениях граждан, который с декабря прошлого года разрабатывал Минфин. Программа предусматривает перевод пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или же перечисление отдельных взносов.

Такая идея позволит государству получить доступ к так называемым длинным деньгам — средствам для долгосрочных инвестиций. Эти вложения нужны для развития производств и инфраструктуры, что не предполагает скорую отдачу средств.

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Платон Щукин
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