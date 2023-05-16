Трое утопивших женщину в реке россиян получили от шести до 16 лет

Жители Татарстана попытались утопить женщину в ванне с холодной водой и сбросили ее в реку

Троих жителей Бугульмы получили от шести до 16 лет лишения свободы за убийство 46-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 апреля 2022 года нетрезвый мужчина решил расправиться с подругой, с которой состоял в близких отношениях. Для совершения преступления он позвал на помощь двух приятелей, один из которых был 17-летним подростком. Фигурант зашел в квартиру жертвы и избил ее, после чего вместе с сообщниками стал топить ее в ванне с холодной водой.

Позже соучастники на такси довезли находившуюся в беспамятстве женщину до автосервиса. Там они переложили ее в багажник машины одного из мужчин. Затем они доехали до реки Бугульминки, сбросили в потерпевшую в воду и скрылись. Россиянка скончалась от переохлаждения. Ее тело нашли на следующий день.