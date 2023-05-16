Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 16 мая 2023Россия

Россиянин приехал в больницу с болью в животе и умер после простой операции

KP.RU: на Алтае мужчина умер в больнице после операции по удалению аппендикса

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Алтайском крае мужчина приехал в больницу с сильной болью в животе и умер после простой операции по удалению аппендикса. Об этом KP.RU сообщила дочь погибшего.

В конце апреля у 52-летнего жителя села Безголосово поднялась температура и появились резкие боли в животе. Россиянин надеялся выздороветь самостоятельно, но спустя двое суток обратился в Алейскую Центральную районную больницу.

Медики диагностировали у мужчины аппендицит и направили его на операцию. Дочь россиянина рассказала, что ее отцу должны были провести лапароскопию — при использовании этого метода в животе пациента вместо надрезов делаются небольшие проколы. Необходимый для хирургического вмешательства аппарат был занят и мужчине провели обычную полостную операцию.

Материалы по теме:
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться» Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
5 августа 2019

Родным пациента сообщили, что удаление аппендикса прошло успешно, но вскоре состояние мужчины снова ухудшилось. Врачи успокаивали родственников и заявляли, что таким образом могут проявляться последствия операции. На четвертый день мужчина перестал отвечать на звонки, а в больнице сообщили, что его увезли в реанимацию — якобы из-за проблем с сердцем.

«Муж звонил в больницу и просил их перевезти отца в Барнаул, но они отказывались. Это был выходной день, в больнице был лишь дежурный врач, УЗИ сразу не сделали. Лишь на следующее утро стало ясно, что у него лопнул дивертикул толстой кишки и начался перитонит», — рассказала дочь россиянина. В ходе повторной операции выяснилось, что в организме мужчины началось заражение, в ночь на 3 мая он скончался в больнице.

Родные погибшего предполагают, что в ходе хирургического вмешательства врачи задели кишку мужчины, либо у него вовсе не было аппендицита и диагноз был поставлен неверно. Дочь россиянина утверждает, что медики отказались выдавать ей медицинские заключения, сейчас женщина намерена обратиться в Следственный комитет. В региональном Минздраве отметили, что по факту случившегося назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде после простой операции по удалению аппендикса умер 24-летний пациент. Во время хирургического вмешательства мужчина впал в кому.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на заявление о сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
Против блогерши Митрошиной начали проверку по статье об отмывании денег
Казахстан сообщил о переговорах по поставкам российского газа в Китай
Раскрыты причины отказа Зеленскому в выступлении на Евровидении
В Подмосковье женщина донесла на питомник растений из-за украинских яблонь
Медведев анонсировал увеличение выпуска военной техники после денонсации ДОВСЕ
Турчак заявил о создании стандарта мер поддержки участников СВО и их семей
Тренер раскрыл секрет «алмазных» отжиманий
Мавзолей Ленина снова открылся для посетителей в Москве
Одна из электростанций на Украине получила повреждения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.