23-летний россиянин умер после простой операции

«Блокнот Волгоград»: 23-летний пациент умер после операции по удалению аппендикса

В Волгограде в больнице №22 после простой операции по удалению аппендикса умер 23-летний Иван Тронев. Об этом сообщает издание «Блокнот Волгоград».

В середине января россиянин впал в кому. По словам матери пациента, изначально медики заверяли, что кома искусственная, однако «врач проговорился, что кома не медикаментозная и что впал он в нее на операции, после остановки сердца». 9 января 23-летний Тронев умер в больнице, не приходя в сознание.

Друзья Тронева утверждают, что он был здоров и не имел вредных привычек. По данным издания «Блокнот Волгоград», близкие погибшего пытались посмотреть его медкарту и ознакомиться с результатами анализов, чтобы узнать мнение других специалистов о его состоянии, однако эти данные им не предоставили.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения накануне смерти Тронева журналистам сообщили, что «по факту возникшего осложнения проводится проверка». Его якобы доставили в стационар с подозрением на «острую хирургическую патологию», а перед операцией назначили и провели ряд обследований, в том числе УЗИ, ЭКГ и биохимию. Состояние Тронева ухудшилось во время операции, утверждают в областном депздраве.

Ранее сообщалось, что в НИИ имени Склифосовского в Москве пациентка загорелась на операционном столе. Она получила ожоги руки и спины. Родственники пострадавшей утверждают, что врачи пытались замять случившееся.