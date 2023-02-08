Россиянин впал в кому после удаления аппендикса

В больнице Волгограда мужчина впал в кому после удаления аппендикса

В больнице Волгограда 24-летний мужчина впал в кому после операции по удалению аппендикса. Об этом сообщает портал V1.

Инцидент произошел в больнице №22 в Красноармейском районе города. Вечером 17 января россиянина госпитализировали с острым аппендицитом. Утром ему назначили операцию, после которой медики сообщили родным пациента, что у него остановилось сердце.

Врачи уточнили, что мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в медикаментозную кому. По утверждению матери пациента, в течение двух недель в больнице заверяли, что его состояние стабилизировалось.

«Потом врач проговорился, что кома не медикаментозная и что впал он в нее на операции, после остановки сердца. Я подписала согласие на установку трахеостомы», — рассказала женщина, отметив, что после этого ее сын начал стремительно терять вес. Врачи объяснили, что остановка сердца вызвала полиорганную недостаточность и у мужчины повреждена кора головного мозга. На данный момент пациент находится в критическом состоянии.

Комментируя произошедшее, в областном комитете здравоохранения заявили, что решение о проведении операции было принято после ряда обследований — мужчине сделали УЗИ, электрокардиограмму (ЭКГ) и биохимический анализ крови. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель Мурманской области умер от обострения аппендицита, не дождавшись помощи врачей. Мужчине не могли поставить диагноз в течение семи дней.