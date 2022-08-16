Россиянин неделю промучился в больнице с аппендицитом и умер

Житель Мурманской области неделю промучился в больнице и умер, не дождавшись помощи врачей

Минздрав Мурманской области и региональное управление Следственного комитета (СК) проводят проверки по факту смерти 25-летнего россиянина, который неделю промучился в больнице с аппендицитом и умер, так и не дождавшись помощи врачей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел в июле. Кирилл Бондырев попал в Кольскую районную больницу города Кола, но в течение семи дней ему не могли поставить диагноз. По словам родственников погибшего, у молодого человека искали гепатит и делали МРТ, на котором заметили увеличение печени, но не аппендицит. Утверждается, что анализы крови были готовы только спустя шесть дней после его госпитализации. В результате мужчина скончался от обострения аппендицита.

Врио руководителя Росздравнадзора по Мурманской области Надежда Моколене сообщила, что инцидент расследуется. «Окончательные выводы о наличии или отсутствии дефектов при оказании медицинской помощи пациенту и причинах смерти возможны после всестороннего рассмотрения и анализа», — отметила она.

Ранее стало известно, что 32-летний житель Свердловской области Антон Таушанков скончался после 12 дней безуспешных попыток получить врачебную помощь.