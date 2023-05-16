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10:32, 16 мая 2023Силовые структуры

Задержание пытавшегося вывезти слитки золота из России мужчины попало на видео

В Домодедово ФСБ задержала мужчину, пытавшегося вывезти два слитка золота на 126 миллионов

В аэропорту Домодедово сотрудники пограничного отряда ФСБ задержали мужчину, пытавшегося вывезти два слитка золота. Видео публикует РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

На кадрах видно, как задержанный сидит в кабинете, а на столе лежат изъятые золотые слитки.

По данным ведомства, пассажир спрятал в личных вещах слитки весом 24 килограмма. Стоимость золота превышает 126 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере»). Фигурант арестован.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ изъяли почти 500 килограммов кокаина на российской границе в Смоленской области.

Екатерина Власова
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