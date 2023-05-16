Стало известно о переброске в Артемовск самых боеспособных подразделений ВСУ

Боец ЧВК «Вагнер»: Украина перебросила в Артемовск самые боеспособные подразделения ВСУ

Киев перебросил в Артемовск (украинское название — Бахмут) самые боеспособные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы всеми силами удержать город. Об этом РИА Новости рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Разные подразделения там находятся: и тероборона, и аэромобильные, так называемые космические десантники, и спецы есть, и полк "Азов" (террористическая организация, запрещена в России — прим. "Ленты.ру"), и другие подразделения. Не простые подразделения, а кинули сюда реально боеспособные части», — рассказал военнослужащий.

Из слов бойца стало известно, что все основные бои ведутся в западной части города, на «клочке земли», удерживаемом ВСУ. «Они прячутся там, но тем не менее дают до сих пор хороший отпор», — заключил он.

Военнослужащий добавил, что Украина, стараясь максимально удержать город, тратит большое количество человеческого ресурса, но «непонятно, сможет ли чего-нибудь добиться».

Ранее украинский солдат рассказал, что его войскам не удается удержать позиции из-за большого давления ЧВК «Вагнер». «В связи с продвижением ВСУ на окраинах русские попросту не дают удержать позиции, потому что штурмуют как бешеные», — сообщил он.