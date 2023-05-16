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06:33, 16 мая 2023Россия

На переговорах по зерновой сделке назвали последнюю надежду дискуссии

РИА Новости: переговоры между РФ и Турцией могут стать последней надеждой зерновой сделки

Фото: Pixabay

Источник, знакомый с ходом обсуждения зерновой сделки, в беседе с РИА Новости назвал последнюю надежду на возобновление дискуссии по данному вопросу в том случае, если переговоры между странами окажутся безрезультатными. Он подчеркнул, что ситуацию могут спасти переговоры между главами России и Турции.

«Да, наверное, это будет последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры (по продлению сроков действия сделки) зашли в тупик», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время нет какой-либо информации относительно планов и сроков продления нынешних договоренностей. При этом он подчеркнул, что переговоры об этом возможны.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил подвижки в выполнении российской части зерновой сделки. По его словам, российские сельхозпоставки блокируются западными санкциями «без каких-либо перспектив».

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Марина Совина
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