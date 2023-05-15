Постпред РФ Небензя не увидел подвижек в выполнении российской части зерновой сделки

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил подвижки в выполнении российской части зерновой сделки, а именно экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Стенограмма опубликована на сайте постпредства.

По словам дипломата, он не видит продвижения в этом вопросе, в частности основной российский банк, занимающийся финансовыми расчетами, Россельхозбанк, продолжает находиться под санкциями.

«Российские сельхозпоставки продолжают блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив по их облегчению для якобы неподсанкционных удобрений и продовольствия», — подчеркнул Небензя.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс признал, что условия зерновой сделки предусматривают поставки аммиачных удобрений из России, однако этого экспорта все еще нет.

