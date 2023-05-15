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17:37, 15 мая 2023Мир

В ООН признали проблемы с соблюдением условий зерновой сделки

Замгенсека ООН: экспорта аммиачных удобрений из РФ в рамках зерновой сделки все еще нет

Фото: Andrei Pungovschi / Bloomberg / Getty Images

Условия зерновой сделки предусматривают экспорт аммиачных удобрений из России, однако этого экспорта все еще нет. Наличие таких проблем признал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает ТАСС.

«Черноморская инициатива предусматривает экспорт аммиака, но этого пока не произошло», — заявил он в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Гриффитс также указал на снижение объемов экспорта зерна из украинских портов, которое наблюдается последний месяц. Он отметил, что это связано с «усложняющейся динамикой в Совместном координационном центре» и с замедлением операций в рамках сделки.

Ранее посол МИД Украины по особым поручениям Ольга Трофимцева допустила, что зерновая сделка может прекратить действовать 18 мая. До этого источник в Анкаре рассказал, что участники переговоров якобы хотят продлить действие сделки, но ограничить возможности Москвы использовать зерновой коридор.

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Полина Матюхина
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