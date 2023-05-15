На Украине допустили прекращение действия зерновой сделки

В МИД Украины допустили, что зерновая сделка прекратит действовать 18 мая

На Украине допустили, что зерновая сделка прекратит действовать 18 мая, в день своего истечения. Об этом заявила посол МИД республики по особым поручениям Ольга Трофимцева, передает Reuters.

По словам Трофимцевой, ситуация вокруг сделки остается неопределенной, а Киев получает противоречивые сигналы. На текущей неделе, отметила она, дополнительных переговоров не планируется.

Ранее стало известно, что участники переговоров по зерновой сделке в Стамбуле хотят ее продлить, ограничив возможности России пользоваться зерновым коридором.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продление зерновой сделки будет возможно лишь в том случае, если будет выполнена часть условий, касающихся России.