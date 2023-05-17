Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:33, 17 мая 2023Наука и техника

Американский AC-130J получит радар с АФАР

The Drive: американский самолет AC-130J получит радар с АФАР

Фото: Reuters

Самолет огневой поддержки AC-130J Ghostrider Военно-воздушных сил (ВВС) США может получить радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), помогающий улучшить обнаружение, отслеживание и наведение в нестандартных погодных условиях. Об этом пишет The Drive.

Издание отмечает, что планируются испытания как минимум одного самолета AC-130J Ghostrider, оснащенного радаром с АФАР. The Drive напоминает, что ранее летательные аппараты подобного типа тестировались с контейнерной установкой радара AN/ASQ-236, которая устанавливалась под правое крыло самолета.

Издание отмечает, что в настоящее время AC-130J Ghostrider при использовании управляемых высокоточных бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) полагается на «внешние платформы». «Настоящая автономная способность поражать движущиеся цели на дальних дистанциях в любую погоду, которой сейчас нет у AC-130J Ghostrider, сама по себе стала бы серьезным повышением возможностей», — говорится в публикации The Drive.

В сентябре издание Breaking Defense сообщило, что Командование специальных операций Военно-воздушных сил (ВВС) США проведет летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с боевым лазером Airborne High Energy Laser (AHEL) в 2023 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Документ назвали мертвым девять лет назад
Танец пожилой пары в центре Москвы попал на видео и умилил пользователей сети
Стало известно об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады
Американский AC-130J получит радар с АФАР
Захарова прокомментировала попытку пригрозить Зеленскому пятой статьей НАТО
Порноактриса обнаружила среди подписчиков брата мужа и удивила семью реакцией
Названа настоящая причина отказа мужчины от интимной близости с женой
В США заявили об утрате долларом статуса лидирующей валюты в мире
Пьяный мужчина пытался задушить жену и был выгнан из самолета с голыми ягодицами
Полковник рассказал о начинке используемых ВСУ дронов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.