Американский AC-130J получит радар с АФАР

The Drive: американский самолет AC-130J получит радар с АФАР

Самолет огневой поддержки AC-130J Ghostrider Военно-воздушных сил (ВВС) США может получить радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), помогающий улучшить обнаружение, отслеживание и наведение в нестандартных погодных условиях. Об этом пишет The Drive.

Издание отмечает, что планируются испытания как минимум одного самолета AC-130J Ghostrider, оснащенного радаром с АФАР. The Drive напоминает, что ранее летательные аппараты подобного типа тестировались с контейнерной установкой радара AN/ASQ-236, которая устанавливалась под правое крыло самолета.

Издание отмечает, что в настоящее время AC-130J Ghostrider при использовании управляемых высокоточных бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) полагается на «внешние платформы». «Настоящая автономная способность поражать движущиеся цели на дальних дистанциях в любую погоду, которой сейчас нет у AC-130J Ghostrider, сама по себе стала бы серьезным повышением возможностей», — говорится в публикации The Drive.

В сентябре издание Breaking Defense сообщило, что Командование специальных операций Военно-воздушных сил (ВВС) США проведет летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с боевым лазером Airborne High Energy Laser (AHEL) в 2023 году.