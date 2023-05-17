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10:38, 17 мая 2023Культура

Ахмедова рассказала об отказе играть русских проституток в западных фильмах

Сабина Ахмедова призналась, что отказывается играть русских проституток в западных фильмах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Сабина Ахмедова призналась, что отказывается играть русских проституток в западных фильмах. Об этом она сообщила в разговоре с Hello.

Артистка поделилась, что помимо участия в российских проектах, она также пробуется на роли в американских фильмах и сериалах. Ахмедова подчеркнула, что у нее пока нет возможности «особенно выбирать» предлагаемые за рубежом проекты.

«Но если мне присылают сценарий, где мне в серии предстоит сыграть русскую проститутку, отказываюсь. Я не против сыграть женщину легкого поведения, если в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко», — поделилась звезда сериала «Содержанки».

Актриса поведала, что в сериале FBI: International она сыграла американку, подчеркнув, что до этого на протяжении четырех лет усердно работала над акцентом: «Для меня это безусловная победа. Рада, что периодически случаются такие проекты, потому что тем самым я разрушаю стереотипы, а это мое любимое занятие».

Ранее стало известно, что американская актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться к роли Эллен Рипли в кинофраншизе «Чужого».

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Анастасия Астахова
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