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20:09, 27 апреля 2023Культура

Сигурни Уивер отказалась возвращаться к своей роли в кинофраншизе «Чужого»

Актриса Сигурни Уивер заявила, что не вернется к своей роли в кинофраншизе «Чужого»
Сигурни Уивер

Сигурни Уивер. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса Сигурни Уивер отказалась возвращаться к роли Эллен Рипли в кинофраншизе «Чужой». Об этом она рассказала в ходе интервью для Total Film.

«Есть много молодых актеров, которые возьмутся за такого рода роли. Был "Чужой" Нила Бломкампа, в котором я хотела сняться, но у нас не получилось этого сделать. Так что этот корабль уплыл. Я безумно рада заниматься тем, что делаю сейчас. Свое время в космосе я истратила», — заявила 73-летняя артистка.

Известно, что съемки нового эпизода хоррор-фрашизы начались 9 марта 2023 года. Производством ленты займутся создатели оригинального «Чужого». Сценаристом и режиссером выступит Федерико Альварес, главную роль исполнит Кэйли Спэни, известная по «Мэйр из Исттауна». Дата премьеры картины не известна.

Ранее Сигурни Уивер, исполнившая роль ученой в первой части «Аватара», назвала сиквел фильма адским. Она отметила, что вторая часть проекта под названием «Аватар: Путь воды» является фильмом о нашей планете.

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Сергей Равин
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