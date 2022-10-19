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11:44, 19 октября 2022Культура

Звезда «Аватара» Сигурни Уивер назвала сиквел фильма «адским»

Звезда «Аватара» Сигурни Уивер назвала вторую часть фильма «адской»

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса Сигурни Уивер, исполнившая роль ученой в первой части «Аватара», назвала сиквел фильма адским. Об этом сообщает ET.

Артистка заявила, что вторая часть проекта под названием «Аватар: Путь воды» является фильмом о нашей планете.

«Это адский фильм. Это удивительная, очень эмоциональная история, очень личная история, связанная с [режиссером] Джеймсом Кэмероном и великолепным актерским составом!» — отметила Уивер.

Актриса добавила, что в продолжении «Аватара» исполнит роль 14-летней девочки из народа Нави.

Ранее стало известно, что производственный бюджет картины составил 250 миллионов долларов. За роль в сиквеле Сигурни Уивер получила гонорар в размере 3,5 миллиона.

Над фильмом «Аватар: Путь воды» Джеймс Кэмерон работал с 2009 года. Проект продолжит рассказывать о бывшем морпехе Джейке Салли и Нейтири, борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера картины запланирована на 14 декабря 2022 года.

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Анастасия Астахова
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