Звезда «Аватара» Сигурни Уивер назвала сиквел фильма «адским»

Звезда «Аватара» Сигурни Уивер назвала вторую часть фильма «адской»

Американская актриса Сигурни Уивер, исполнившая роль ученой в первой части «Аватара», назвала сиквел фильма адским. Об этом сообщает ET.

Артистка заявила, что вторая часть проекта под названием «Аватар: Путь воды» является фильмом о нашей планете.

«Это адский фильм. Это удивительная, очень эмоциональная история, очень личная история, связанная с [режиссером] Джеймсом Кэмероном и великолепным актерским составом!» — отметила Уивер.

Актриса добавила, что в продолжении «Аватара» исполнит роль 14-летней девочки из народа Нави.

Ранее стало известно, что производственный бюджет картины составил 250 миллионов долларов. За роль в сиквеле Сигурни Уивер получила гонорар в размере 3,5 миллиона.

Над фильмом «Аватар: Путь воды» Джеймс Кэмерон работал с 2009 года. Проект продолжит рассказывать о бывшем морпехе Джейке Салли и Нейтири, борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера картины запланирована на 14 декабря 2022 года.