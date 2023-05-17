В российском заказнике впервые родилась двойня сайгайчат-альбиносов

В калмыцком заказнике «Меклетенский» впервые родилась двойня сайгайчат-альбиносов

В заказнике природного значения «Меклетенский» в Калмыкии впервые родилась двойня сайгайчат-альбиносов. Об этом сообщает агентство AK&M со ссылкой на директора заповедника «Черные земли» Батаара Убушаева, в ведении которого находится заказник.

Убушаев рассказал, что к моменту, когда сайгайчат обнаружили, они уже успевали бежать за матерью — это говорит о том, что их возраст составляет не менее недели.

«То есть самый опасный период первых дней после рождения, когда беспомощные сайгайчата лежат, притаившись, в траве, и могут стать добычей для степных хищников, уже позади. И хотя шансов на дальнейшее выживание у них гораздо меньше, чем у типично окрашенных сородичей, будем надеяться, что им удастся выжить в этом полном опасностей мире дикой природы», — сказал он.

Убушаев добавил, что появление двойни сайгаков-альбиносов фиксируются учеными, а их дальнейшую судьбу стараются отслеживать. Одиночные особи альбиносов рождаются в заповеднике чаще — в 2019 году специалисты заметили беременной самку сайгака-альбиноса. В 2020 году было установлено. что она родила одного детеныша типичного окраса и больше ее не встречали на территории заповедника.

По калмыцким поверьям считается, что сайгачата-альбиносы — особенные, помеченные Цаган Аавой — белым старцем, хозяином степи и всех животных.

В марте сообщалось, что в Тюменском зоопитомнике экзотических животных родился кенгуренок-альбинос. Сородичи хорошо приняли его, но сам кенгуренок не очень часто выходит к ним. В учреждении отметили, что в природе такой случай один на 50 тысяч.

