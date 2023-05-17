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12:24, 17 мая 2023Культура

Застреливший оператора актер Алек Болдуин завершил съемки в фильме «Ржавчина»

Cлучайно застpеливший оператора актер Алек Болдуин завершил съемки в фильме «Ржавчина»

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на площадке фильма «Ржавчина» в 2021 году, заявил о том, что завершил съемки в проекте. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Артист поделился фотографией с последнего дня съемок картины, а также выразил благодарность своему коллеге по картине, 13-летнему актеру Патрику Скотту: «Очень талантливый актер и приятный молодой человек с блестящим будущим».

Помимо этого, Болдуин опубликовал селфи, на котором предстал без бороды, необходимой для образа героя фильма, сыгранного актером.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Артисту предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, однако в апреле этого года они были сняты.

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Анастасия Астахова
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