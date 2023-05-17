В зоопарк Челябинска привезли еще одну альпаку

В Челябинский зоопарк привезли четвертую альпаку по кличке Маруся

В Челябинский зоопарк приехала еще одна альпака по кличке Маруся. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, самка с рыжей шерстью возрастом около года стала четвертой альпакой в учреждении. «Характер строптивый, внешность более чем привлекательная, манерам не обучена», — рассказали работники зоопарка репортерам и добавили, что животное часто плюется в посетителей, если они ее побеспокоят.

Альпаку привезли на Южный Урал меньше месяца назад, она провела положенное время в карантин и теперь гуляет с другими животными на глазах местных жителей и туристов. Посмотреть на растущее семейство можно в экспозиции «Копытный ряд».

«Новенькая яро отстаивает свое личное пространство (...) А вот с особями своего вида Маруся быстро нашла общий язык и общие интересы», — добавили работники.

В марте сообщалось, что в Челябинском зоопарке проснулись все медведи. Одна медведица, Забава, вовсе не укладывалась на сезонный сон, в то же время ее сестра Шкода пробудилась раньше срока. При этом животное по кличке Бусинка побило свой личный рекорд и проспало всю зиму, проснувшись только с началом весны.