Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:48, 17 мая 2023Бывший СССР

В Эстонии заявили о пределе единства Запада по вопросу помощи Украине

Эстонский политолог Райк заявил о постоянном споре в ЕС по поводу военной помощи Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

У единства Запада по вопросу помощи Украине есть пределы, которые трудно скрывать. Об этом заявила директор эстонского Института внешней политики Кристи Райт в свое Twitter-аккаунте.

По ее словам, поддержка Украины стала единственно возможной позицией. В то же время политолог отметила, что на Западе постоянно возникают споры по данному поводу. «Страх перед Россией продолжает формировать позицию НАТО по Украине», — пояснила она, пояснив, что некоторые страны альянса указывают на то, что необходимо договориться с Россией о европейской безопасности.

При этом Райк осудила коллег, которые сомневаются в успехе Украины в конфликте и в связи с этим предлагают сократить поставки.

Ранее издание Politico сообщило, что У США в ближайшие месяцы, уже к середине лета, может истощиться финансирование для помощи Украине. Авторы материала также отметили, что Конгресс США в декабре одобрил пакет помощи Киеву на 48 миллиардов долларов, и от них в настоящее время осталось только шесть миллиардов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot гиперзвуковым «Кинжалом». Какую тактику применили пилоты ВКС?
Стало известно о модели упавшего под Калугой беспилотника
Чернышенко посетит Кубу
Захарова заявила о деградации секретариата ООН после реакции на слова Буданова
Названы условия участия россиян в международных турнирах по тяжелой атлетике
В ЛНР рассказали о большом скоплении ВСУ на донецком направлении
Российские смартфоны не выдержали конкуренции с китайскими
Россиянин предстал перед судом за убийство 25-летней жены из чувства ревности
Невеста показала свадебное меню и была раскритикована в сети
В Турции предрекли переговоры Путина и Эрдогана в ближайшие сутки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.