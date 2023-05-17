В Эстонии заявили о пределе единства Запада по вопросу помощи Украине

Эстонский политолог Райк заявил о постоянном споре в ЕС по поводу военной помощи Украине

У единства Запада по вопросу помощи Украине есть пределы, которые трудно скрывать. Об этом заявила директор эстонского Института внешней политики Кристи Райт в свое Twitter-аккаунте.

По ее словам, поддержка Украины стала единственно возможной позицией. В то же время политолог отметила, что на Западе постоянно возникают споры по данному поводу. «Страх перед Россией продолжает формировать позицию НАТО по Украине», — пояснила она, пояснив, что некоторые страны альянса указывают на то, что необходимо договориться с Россией о европейской безопасности.

При этом Райк осудила коллег, которые сомневаются в успехе Украины в конфликте и в связи с этим предлагают сократить поставки.

Ранее издание Politico сообщило, что У США в ближайшие месяцы, уже к середине лета, может истощиться финансирование для помощи Украине. Авторы материала также отметили, что Конгресс США в декабре одобрил пакет помощи Киеву на 48 миллиардов долларов, и от них в настоящее время осталось только шесть миллиардов.