На Западе назвали сроки истощения финансирования США для помощи Украине

Politico: у США к середине лета может иссякнуть финансирование на вооружение Украины

У США в ближайшие месяцы, уже к середине лета, может истощиться финансирование для помощи Украине, такие сроки называет западное издание Politico.

«Финансирование США на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что конгресс Соединенных Штатов в декабре одобрил пакет помощи Киеву на 48 миллиардов долларов, и от них в настоящее время осталось только шесть миллиардов.

Авторы материала полагают, что истощившиеся бюджет вызывает опасения у американских законодателей, многие из которых настаивают на бесперебойном снабжении Украины. Один из чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что рассматривается новый пакет помощи.

9 мая США выделили Украине новый пакет военной помощи. Объем поставок оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Вашингтон также заявил о поддержке «самых неотложных потребностей Украины» и приверженности наращиванию потенциала Вооруженных сил страны.

