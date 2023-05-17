Армия России отразила две атаки украинских штурмовых групп на одном направлении
Российские военнослужащие отразили две атаки украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Попытку атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. В сдерживании подразделений противника участвовали военнослужащие 252-го мотострелкового полка, уточнили в министерстве.
В результате боестолкновения было уничтожено более 30 украинских солдат, а также один из двух поддерживавших атаку танков.
Помимо этого, за минувшие сутки российские войска отразили семь атак ВСУ в Донецкой народной республике. Украинские подразделения предприняли попытку потеснить Вооруженные силы России в районе населенных пунктов Красное и Богдановка.