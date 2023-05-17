Армия России отразила две атаки украинских штурмовых групп на одном направлении

Минобороны: отражены две атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие отразили две атаки украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Попытку атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. В сдерживании подразделений противника участвовали военнослужащие 252-го мотострелкового полка, уточнили в министерстве.

В результате боестолкновения было уничтожено более 30 украинских солдат, а также один из двух поддерживавших атаку танков.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска отразили семь атак ВСУ в Донецкой народной республике. Украинские подразделения предприняли попытку потеснить Вооруженные силы России в районе населенных пунктов Красное и Богдановка.