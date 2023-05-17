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16:47, 17 мая 2023Бывший СССР

В ООН сообщили об увеличении числа украинских беженцев в Европе

ООН: число украинских беженцев в Европе увеличилось за неделю более чем на 32 тысячи
СюжетПротесты в Германии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Число украинских беженцев в Европе увеличилось более чем на 32 тысячи за неделю. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает ТАСС.

Также в ООН сообщили, что после начала специальной военной операции (СВО) территорию страны покинули 21 734 583 гражданина Украины, однако 12 910 129 человек вернулись обратно.

Общее число беженцев с Украины в европейских странах составляет 8 240 289 человек. При этом больше всего украинцев переехали в Российскую Федерацию — 2 852 395, Польшу — 1 602 062, Германию — 1 061 623, и Чехию — 519 964.

Ранее стало известно об акции протеста украинских беженцев в Нидерландах из-за плохих условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд. По их словам, в центре размещения отсутствует приватность, уровень обучения детей является слабым, а санитарные условия — плохими.

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Алевтина Запольская
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