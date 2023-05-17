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13:15, 17 мая 2023Ценности

В сети появились фото с отдыха Безоса на роскошной яхте

Папарацци запечатлели бизнесмена Джеффа Безоса на его новой яхте за 500 миллионов долларов

Фото: Backgrid / Legion-media

Папарацци запечатлели американского предпринимателя Джеффа Безоса на его новой суперяхте под названием Koru. Соответствующие фото появились в материале издания Page Six.

Основатель интернет-компании Amazon отдыхал на борту роскошного судна стоимостью 500 миллионов долларов. На размещенных кадрах видно, что 59-летний бизнесмен отправился в отпуск вместе со своей возлюбленной, репортершей Лорен Санчес.

Согласно информации, данное транспортное средство является одной из самых высоких парусных яхт в мире. При этом оно оснащено вертолетной площадкой и бассейном.

Известно, что строительство Koru началось в 2018 году и завершилось в марте 2023-го. На сегодняшний день Безосу придется платить около 25 миллионов долларов в год, чтобы самостоятельно управлять судном.

Ранее папарацци сняли колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Отмечалось, что стоимость судна Mastercraft X24 составляет 18,7 миллиона рублей.

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Мария Винар
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