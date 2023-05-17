В сети появились фото с отдыха Безоса на роскошной яхте
Папарацци запечатлели американского предпринимателя Джеффа Безоса на его новой суперяхте под названием Koru. Соответствующие фото появились в материале издания Page Six.
Основатель интернет-компании Amazon отдыхал на борту роскошного судна стоимостью 500 миллионов долларов. На размещенных кадрах видно, что 59-летний бизнесмен отправился в отпуск вместе со своей возлюбленной, репортершей Лорен Санчес.
Согласно информации, данное транспортное средство является одной из самых высоких парусных яхт в мире. При этом оно оснащено вертолетной площадкой и бассейном.
Известно, что строительство Koru началось в 2018 году и завершилось в марте 2023-го. На сегодняшний день Безосу придется платить около 25 миллионов долларов в год, чтобы самостоятельно управлять судном.
Ранее папарацци сняли колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Отмечалось, что стоимость судна Mastercraft X24 составляет 18,7 миллиона рублей.