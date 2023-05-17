В сети появились фото с отдыха Безоса на роскошной яхте

Папарацци запечатлели бизнесмена Джеффа Безоса на его новой яхте за 500 миллионов долларов

Папарацци запечатлели американского предпринимателя Джеффа Безоса на его новой суперяхте под названием Koru. Соответствующие фото появились в материале издания Page Six.

Основатель интернет-компании Amazon отдыхал на борту роскошного судна стоимостью 500 миллионов долларов. На размещенных кадрах видно, что 59-летний бизнесмен отправился в отпуск вместе со своей возлюбленной, репортершей Лорен Санчес.

Согласно информации, данное транспортное средство является одной из самых высоких парусных яхт в мире. При этом оно оснащено вертолетной площадкой и бассейном.

Известно, что строительство Koru началось в 2018 году и завершилось в марте 2023-го. На сегодняшний день Безосу придется платить около 25 миллионов долларов в год, чтобы самостоятельно управлять судном.

Ранее папарацци сняли колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения обвинений в неуплате налогов. Отмечалось, что стоимость судна Mastercraft X24 составляет 18,7 миллиона рублей.