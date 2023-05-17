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14:22, 17 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о расстреле бойцов ВСУ воевавшим на стороне Киева чеченцем

«Военндело»: воевавший на стороне Киева чеченец Джамбетов расстрелял бойцов ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Чеченский военный Хусайн Джамбетов, воевавший на стороне Киева, расстрелял бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по его словам, «посягнули на чеченскую честь». Об этом сообщает Telegram-канал «Военндело».

Согласно публикации, Джамбетов был в составе 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Он рассказал, что расстрелял несколько украинских военнослужащих спецподразделения в населенном пункте Тошковка Луганской народной республики (ЛНР). Как уточняется, это произошло в конце марта 2022 года.

По словам военного, в тот день спецгруппа ВСУ возвращалась с задания. Он услышал, как украинские военнослужащие говорили об убийстве чеченских бойцов, и принял решение открыть по ним огонь. «Они посягнули на чеченскую честь, чеченскую кровь», — заявил Джамбетов.

Ранее военный ВСУ помог бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» отразить атаку своих сослуживцев. Как сообщалось, украинский военнослужащий ликвидировал семь солдат. После отражения атаки он понял, что зашел не в тот окоп и отбил наступление не российских военных, а своих сослуживцев.

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Кристина Есикова
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