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09:21, 17 мая 2023Из жизни

Рыбак поймал огромного карпа и стал рекордсменом

USA Today: в США рыбак поймал карпа весом 54 килограмма и стал рекордсменом

Фото: Oklahoma Department of Wildlife Conservation

Рыбак Брайан Бейкер из штата Оклахома, США, выловил огромного пестрого толстолобика и стал первым рекордсменом штата. Об этом сообщает USA Today.

Бейкер поймал карпа весом 54 килограмма, который почти на 13 килограммов тяжелее пестрого толстолобика, выловленного в 2005 году в штате Теннесси и побившего мировой рекорд. Рыбак поймал карпа на крючок, а не на приманку, поэтому не сможет претендовать на мировой рекорд. Несмотря на это, он стал рекордсменом в своем штате.

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Пестрый толстолобик является инвазивным видом. В Оклахоме поощряются его поимка и уничтожение. Как сообщает Департамент охраны дикой природы штата, толстолобик поедает большое количество зоопланктона, водных насекомых и их личинок.

Ранее сообщалось, что житель США решил порыбачить после работы, поймал на редкость крупную рыбу и побил мировой рекорд. Рыбак надеется, что в будущем ему еще представятся шансы пополнить свою коллекцию рекордов штата.

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Алиса Удовик
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