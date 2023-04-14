Мужчина решил порыбачить после работы и случайно побил мировой рекорд

USA Today: американец пошел на рыбалку с луком и подстрелил рекордно крупную рыбу

Житель американского штата Миссури решил порыбачить после работы, поймал на редкость крупную рыбу и побил мировой рекорд. Об этом сообщает USA Today.

Митчелл Деринг пошел на рыбалку с луком и случайно подстрелил карликового сомика, который оказался гораздо больше собратьев. На следующий день американец обратился в региональный офис Департамента охраны природы, где на сертифицированных весах установили вес рыбы — 1,8 килограмма. Этот результат подтвердил, что мужчина побил мировой рекорд по весу карликового сомика. Предыдущий рекордный сомик весил лишь 1,47 килограмма.

В среднем вес карликового сомика составляет 200-300 граммов, часто попадаются экземпляры весом около 600 граммов.

В 2018 году Деринг поймал рекордную для штата Миссури пятнистую панцирную щуку, но позже его рекорд был побит. Рыбак надеется, что в будущем ему еще представятся шансы пополнить свою коллекцию рекордов штата.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас мужчина, рыбачивший в озере Леди Берд, выловил огромного малоротого буффало и побил рекорд. Мужчине потребовалось 25 минут, чтобы вытащить рыбу из воды.