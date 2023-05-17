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11:50, 17 мая 2023Забота о себе

Названа неожиданная причина супружеской неверности

Психолог Карли Клэни: низкая самооценка толкает женщин на супружескую неверность

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Одна из причин, которая толкает людей на супружескую неверность, — это низкая самооценка и потребность доказать свою привлекательность, считает клинический психолог Карли Клэни. Такой неожиданный мотив она назвала изданию The List.

По мнению психолога, заводя интрижку на стороне, люди доказывают себе, что они интересны противоположенному полу. Этот способ повышения самооценки чаще используют женщины, оправдывающие измену тем, что их не ценит постоянный партнер.

Психолог добавила, что каким бы ни был мотив, измена в большинстве случаев свидетельствует, что отношения близятся к концу. «Некоторые люди обманывают, потому что боятся одиночества и изоляции, и они хотят найти запасной вариант, прежде чем прекращать текущие отношения», — объяснила Клэни.

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По ее словам, иногда измена может быть актом отчаяния, когда супруг не хочет обижать и расстраивать партнера, но уже влюблен в другого человека.

Ранее психолог Андрей Зберовский объяснил потребность некоторых мужчин в виртуальных изменах. Среди причин, толкающих мужчин на флирт, он назвал дискомфорт в отношениях, когда мужчина не получает необходимых ему эмоций с основным партнером, и комплексы.

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Екатерина Улитина
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