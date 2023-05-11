Психолог объяснил потребность некоторых мужчин в виртуальных изменах

Психолог Зберовский: мужчина идет на виртуальный флирт из-за комплексов и тщеславия

Психолог Андрей Зберовский перечислил причины, по которым мужчина может идти на виртуальный флирт. Потребность некоторых мужчин в романтической или сексуальной переписке за спиной у супруги он объяснил в беседе с «Вечерней Москвой».

Он предупредил, что такие переписки часто ведут к настоящим встречам с последующими реальными изменами. «Если мужчина поддерживает системную переписку с другой женщиной на сексуальные темы, может возникнуть влюбленность, а это охладит основные отношения. Поэтому такие переписки можно принимать за неверность партнера», — объяснил Зберовский.

Среди причин, толкающих мужчин на виртуальный флирт, он назвал дискомфорт в отношениях, когда мужчина не получает необходимых ему эмоций с основным партнером, и комплексы. «Детские травмы или последствия неудачных отношений могут стать толчком для начала виртуальных отношений на стороне», — уточнил Зберовский. Кроме того, причиной виртуальных измен может быть тщеславие, продолжил психолог. «Таким общением мужчина может повышать уровень самомнения, потому что в его голове появляется картинка, что он может завоевать внимание любой женщины», — сказал он.

Однако, предостерег специалист, общающаяся с таким мужчиной девушка должна понимать, что он будет стараться сохранить основные отношения. «Мужчина всегда пытается усидеть на двух стульях и сохранить все отношения. Это можно назвать синдромом мужского раздвоения, когда он пытается успеть везде», — заключил он.

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