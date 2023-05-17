Российский чиновник избил публично обматерившего его родных односельчанина

Mash Gor: чиновник из Акушинского района Дагестана избил оскорбившего его родных мужчину

Чиновник из администрации Акушинского района Дагестана, отвечающий за молодежную политику и спорт, избил своего односельчанина. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Как пишет автор поста, пострадавший мужчина считал, что чиновник строит свою карьеру за счет денег и связей, и публично оскорблял его семью с использованием мата. Госслужащий неоднократно делал знакомому замечание, но в какой-то момент не выдержал, пришел к нему домой ночью и избил.

В результате супруга пострадавшего вызвала полицию. По данным канала, чиновника обвиняют в нанесении побоев. О состоянии избитого россиянина не сообщается.

Ранее в 2022 году в Калужской области пьяный глава администрации деревни Бронцы избил приезжего мужчину на сельской дискотеке в День Победы. Как стало известно, чиновник оскорблял россиянина, хамил и кричал, что только «он здесь власть». Когда завязалась драка, госслужащий подозвал на помощь брата, и они вместе продолжили бить пострадавшего.