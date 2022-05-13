Глава администрации российской деревни избил приезжего на дискотеке

Пьяный глава администрации калужской деревни Бронцы избил приезжего мужчину на дискотеке

Пьяный глава администрации деревни Бронцы Калужской области в День Победы избил приезжего мужчину на сельской дискотеке. Об этом сообщила изданию «Подъем» девушка пострадавшего.

Российский чиновник сначала всячески провоцировал приезжего молодого человека на конфликт: оскорблял его, хамил и кричал, что только «он здесь власть», пояснила собеседница издания. По ее словам, когда завязалась драка, глава администрации деревни подозвал на помощь брата. Вместе они продолжили избивать приезжего.

На следующий день, по заверению жительницы, чиновник вместе с родственником снова напал на ее парня. На этот раз приезжего подкараулили возле работы. Девушка подчеркнула, что мужчина сам не стал писать заявление в полицию, хотя в больнице у него зафиксировали многочисленные ушибы и травмы.

После того, как история получила огласку, чиновник поспешил написать заявление об увольнении. В калужской администрации уточнили, что на их главу никто раньше не жаловался. Подчиненные всегда хвалили его.

Калужские правоохранители начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее в Карелии экс-депутат Петросовета Алексей Зюзин вместе со своим другом избил соседей.