Непригодное для купания популярное у блогеров бикини удивило пользователей сети

Непригодный для купания джинсовый купальник Fashion Nova вызвал удивление у покупателей

Купальник из денима, популярный у фэшн-блогеров, вызвал удивление у пользователей в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о бикини из джинсовой ткани голубого оттенка с бретелями в виде металлических цепей. Производитель изделия — американский бренд Fashion Nova. На сайте марки данный купальник под названием Catch Me Out West Denim Sunsuit продается по цене 35 фунтов стерлингов (около 3,5 тысячи рублей). Отмечается, что он предназначен исключительно для отдыха у бассейна, поскольку джинсовая ткань не является водонепроницаемой.

Известно, что упомянутая модель стала востребованной у крупных инфлюэнсеров, таких как Магдалена Кешкич и Андреа Гарсия. Однако покупатели бренда сочли ее непригодной для купания и высказались на эту тему в комментариях к соответствующему рекламному посту в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Купальник красивый, но есть проблема. В нем нельзя купаться», «Мокрый деним на теле — это не самые приятные ощущения», «В нем явно нельзя плавать, но повеселиться на фестивале — однозначно!» — писали они.

Ранее в мае стилистка Мария Петерсон назвала самые модные купальники на лето 2023 года. В первую очередь специалистка посоветовала выбирать модели с принтами и вырезами.