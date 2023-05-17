В США заявили о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию с занятых позиций

Подполковник Дэвис: даже в теории ВСУ не смогут вытеснить Россию с занятых позиций

Подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии вытеснить российские войска с занятых позиций.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли украинский лидер Владимир Зеленский осуществить «пылкую мечту» о возвращении под контроль Киева освобожденных Москвой территорий, Дэвис отметил, что не видит подобной возможности даже в теории. По его мнению, у ВСУ нет фундаментальных основ для формирования необходимой боевой мощи для вытеснения российской армии.

Зеленский подтолкнет украинских солдат к наступлению, чтобы сохранить остатки доверия западных партнеров и собственных военных, считает Дэвис.

«Он до тошноты говорил о том, как он собирается вытеснить Россию, почти на ежедневной основе, и если он даже не проведет наступление, а просто останется в обороне, то потеряет всякое доверие, так что я думаю, он может попытаться это сделать, но результат таков, что у него просто не хватит сил, боевой мощи и знаний, чтобы выполнить эту задачу и добиться успеха», — заключил он.

Ранее Дэвис заявил, что Зеленскому следует пойти на переговоры с Россией в случае провала анонсированного контрнаступления ВСУ. Он предупредил, что новые болезненные военные потери ВСУ «вряд ли изменят тот факт, что конфликт, скорее всего, закончится путем переговоров».