19FortyFive: подполковник армии США Дэвис посоветовал Зеленскому пойти на переговоры с РФ

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует пойти на переговоры с Россией в случае провала анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой совет дал экс-подполковник армии Соединенных штатов и колумнист Дэниел Дэвис в своей статье для портала 19FortyFive.

«Западу настоятельно рекомендуется изменить свою политику до того момента, как Киев понесет еще больше боевых потерь, которые и так рано или поздно закончатся подписанием мерного договора», — дал свой совет отставной офицер.

Военный эксперт в своем материале также предупредил, что новые болезненные военные потери ВСУ «вряд ли изменят тот факт, что конфликт, скорее всего, закончится путем переговоров».

Ранее российский полковник запаса и военный аналитик Андрей Кошкин заявил, что Зеленский хочет совершить какую-то сделку: Киев, допустим, получает ускоренное вступление в НАТО, и тогда Украина будет организованно наступать.