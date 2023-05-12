Киев заподозрили в плане использовать тему контрнаступления для торга с Западом

Полковник запаса Кошкин: Киев может использовать контрнаступление для торга с Западом

Украина может использовать тему возможного контрнаступлению на Россию в качестве предмета для совершения сделки со странами Запада. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт полковник запаса Андрей Кошкин.

«Что Украина может получить с этого наступления? Сейчас Украина ничего от этого не имеет, и к ним пришло осознание, что они будут наступать в чьих-то интересах. Раз так, то они требуют поставить им все, что они просят. На это им говорят, что всего и так достаточно, — тогда и начинаются эти препирательства», — считает Кошкин.

Я бы говорил, что Зеленский хочет совершить какую-то сделку: Киев, допустим, получает ускоренное вступление в НАТО, и тогда Украина будет организованно наступать Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

Все это, по мнению эксперта, свидетельствует, что Украина в любом случае не готова к проведению операции по контрнаступлению.

«Мы видим, что откровенно у Украины нет готовности к контрнаступлению, и это очевидно всем: так, например, бывший главнокомандующий НАТО говорил, что Украина не готова и у нее нет ресурсов. То же самое и команда Зеленского: там объясняют, что они еще не все получили», — добавил специалист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки, и Киев ожидает доставки западной военной помощи.

Минобороны России опровергло распространенные в Telegram-каналах сообщения о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). По состоянию на 22:00 четверга, 11 мая, на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. В министерстве подчеркнули, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем.